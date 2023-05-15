***MAVI* *OTKAR* *KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MAVI******OTKAR******KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KSTUR, MAVI, OTKAR16.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKUSTUR KUSADASI TURIZM KSTUR 8,7089116 7,8380204Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaMAVI GIYIM MAVI 100,00000 Kaydi PayOTOKAR OTKAR 400,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151432BIST