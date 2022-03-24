***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.03.2022 19:52
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.01.2022 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü çerçevesinde 1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat kapsamında, Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle azami 4.000.000.000,00 Türk lirası (Dört Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, farklı hüküm ve şartlarda borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti alınmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve onaylanan limit kapsamında bir veya tertipler halinde birden fazla ihraç yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2- Şirket tarafından ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin, faizlerinin ve ilgili borçlanma araçlarına yönelik her türlü özellik ve işlemin belirlenmesi, aracılık sözleşmesi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili ihraçla alakalı her türlü sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın düzenlenmesi, tanzimi, imzası ve uygulanması ile satışların tamamlanması da dahil olmak üzere gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilmesine, 3- Bu işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtdışında yer alan borsalar, MKK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yetkili merciler nezdinde her türlü gerekli başvuru ve işlemin yapılmasını, gerekli onay ve izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012802
BIST