***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 00:00
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki ikinci ihracı olan 60.000.000.-TL nominal değerinde 178 gün vadeli finansman bonosuna ait yatırımcı bilgi notu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876081
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6413
En Düşük
7,6111
18:058,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9994
En Düşük
8,9625
18:05468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,98
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6299
|7,6363
|% 0,06
|
|Euro
|8,9721
|8,9994
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7416
|9,7905
|% 0,12
|
|Frank
|8,3020
|8,3520
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0264
|2,0366
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|0,54
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
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17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem