***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki ikinci ihracı olan 60.000.000.-TL nominal değerinde 178 gün vadeli finansman bonosuna ait yatırımcı bilgi notu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876081BIST