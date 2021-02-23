***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 21:42
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.‘ nin 04.02.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programına 100% garantörlük sunan ana ortağımız Daimler AG' nin Garanti Mektubu (Almanca ve İngilizce) ve Türkçe tercümesi
ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912020
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
18:057,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0748
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0924
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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|Açılış
|: 411,50
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
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412,35
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0898
|7,0979
|% 1,10
|
|Euro
|8,6162
|8,6266
|% 1,10
|
|Sterlin
|9,9685
|10,0185
|% 1,33
|
|Frank
|7,8122
|7,8592
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8846
|1,8941
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,16
|
|Altın Gr.
|412
|412
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,05
|