***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.‘ nin 04.02.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programına 100% garantörlük sunan ana ortağımız Daimler AG' nin Garanti Mektubu (Almanca ve İngilizce) ve Türkçe tercümesiekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912020BIST