***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 0 0 0 -285.638 2.214.362 2.214.362Transferler-285.638 285.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.157 -949.911 -951.068 -951.068Sermaye Arttırımı5.984.000 5.984.000 5.984.000Dönem Sonu Bakiyeler8.484.000 -1.157 -285.638 -949.911 7.247.294 7.247.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.146.021Dönem Karı (Zararı)-951.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.034Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.205.987Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-855.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -855.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.903İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -57.664İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -41.239Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler412.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 412.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 384.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.938.071İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)65.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-86.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-23.656Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.146.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-165.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.531Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 15.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-181.192Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -181.192FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.984.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.984.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.672.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.672.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.534.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.534.026 4.861.707Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Alacaklar913.140İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 57.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 855.476Peşin Ödenmiş Giderler8 41.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 41.249Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 16.705 5.374Diğer Dönen Varlıklar9 176.181 89.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 176.181 89.491ARA TOPLAM7.681.301 4.956.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.681.301 4.956.572DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 14.000 14.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.000 14.000Maddi Duran Varlıklar10 340.078 158.886Diğer Maddi Duran Varlıklar10 340.078 158.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 266.951 282.482Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 266.951 282.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR621.029 455.368TOPLAM VARLIKLAR8.302.330 5.411.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.365 21.644İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 28.365 21.644Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 28.365 21.644Ticari Borçlar423.660 10.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 423.660 10.976Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 423.634 39.499Diğer Borçlar102.722 3.047.514İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 102.722 44.377Kısa Vadeli Karşılıklar39.013 40.846Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 39.013 40.846ARA TOPLAM1.017.394 3.160.479TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.017.394 3.160.479UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12.434 1.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 12.434 1.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 25.208 35.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.642 37.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.055.036 3.197.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.247.294 2.214.362Ödenmiş Sermaye13 8.484.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.157Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -285.638Net Dönem Karı veya Zararı13 -949.911 -285.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.247.294 2.214.362TOPLAM KAYNAKLAR8.302.330 5.411.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 -483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-483BRÜT KAR (ZARAR)-483Genel Yönetim Giderleri15 1.772.222Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 5.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.776.891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.776.891Finansman Gelirleri17 -817.301Finansman Giderleri17 523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)960.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -10.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)949.911DÖNEM KARI (ZARARI)949.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları949.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.157Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)948.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları948.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934358BIST