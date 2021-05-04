***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.05.2021 12:47
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2021-31.03.2021 dönemi sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934361
BIST
14:041.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:048,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:0410,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0622
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:04477,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,15
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KARTN
|61,60
|56.813.727
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.203.735
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.204.226
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,69
|1.192.335.704
|% 3,85
|
|THYAO
|12,70
|734.097.866
|% -1,70
|
|PETKM
|6,87
|538.027.760
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,63
|469.445.409
|% 3,25
|
|KOZAL
|116,90
|466.097.787
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,10
|181.643.688
|% -0,94
|
|PETKM
|6,87
|538.027.760
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|83.009.106
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,63
|469.445.409
|% 3,25
|
|EREGL
|19,69
|1.192.335.704
|% 3,85
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3282
|8,3327
|% 1,03
|
|Euro
|10,0049
|10,0176
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5253
|11,5831
|% 0,75
|
|Frank
|9,0678
|9,1224
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 0,97
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,94
|68,94
|1,38
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:20BASCM
Yüzde 4.32 oranında artışla 14.49 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 362 adet işlem
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, ARCLK
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, KOZAA
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 04 artarak (% 0.41 ) 1, 232
-
14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CANTE, MEPET, ETILR, EMNIS, MERIT, BJKAS, KARTN, DITAS