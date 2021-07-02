***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.07.2021 09:26
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., MEDTR.E işlem koduyla 02/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 28 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945615
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6925
En Düşük
8,6441
18:0510,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,39
|Açılış
|: 496,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6831
|8,6868
|% 0,42
|
|Euro
|10,2810
|10,2876
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9146
|11,9744
|% 0,39
|
|Frank
|9,3431
|9,3994
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,18
|