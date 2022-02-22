***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.02.2022 09:14
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E %250 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,509 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003342
BIST
15:242.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -17,20
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:2413,9051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2425
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
15:2415,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3053
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
15:24845,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,77
|Açılış
|: 845,03
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:21
|HUNER
|2,20
|3.466.718
|% 10,00
|
|POLTK
|594,50
|83.758.507
|% 8,37
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PAPIL
|21,14
|70.790.865
|% 7,36
|
|DOKTA
|31,16
|1.077.510
|% 7,01
|
|CEOEM
|13,78
|48.372.517
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|SANEL
|7,27
|2.603.045
|% -9,91
|
|MERIT
|32,14
|94.552.387
|% -7,86
|
|YBTAS
|22.199,90
|435.900
|% -5,53
|
|PGSUS
|109,30
|157.712.183
|% -0,64
|
|ODAS
|1,36
|150.373.806
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,13
|116.964.695
|% 0,74
|
|MERIT
|32,14
|94.552.387
|% -7,86
|
|POLTK
|594,50
|83.758.507
|% 8,37
|
|ODAS
|1,36
|150.373.806
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,77
|45.643.404
|% -0,56
|
|AYDEM
|8,13
|116.964.695
|% 0,74
|
|DERHL
|6,12
|59.765.488
|% 6,99
|
|IHLGM
|0,76
|7.069.656
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8853
|13,8903
|% 1,67
|
|Euro
|15,7675
|15,7762
|% 1,92
|
|Sterlin
|18,7266
|18,8205
|% 1,06
|
|Frank
|15,0131
|15,1035
|% 1,11
|
|Riyal
|3,6797
|3,6981
|% 1,35
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,25
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,69
|
|Cumhuriyet
|5.608
|5.692
|76,00
|
|Tam
|5.586
|5.726
|84,65
|
|Yarım
|2.700
|2.770
|40,94
|
|Çeyrek
|1.354
|1.385
|20,48
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|2,20
|
Seans Raporu
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