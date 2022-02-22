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***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

22.02.2022 09:14
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

MEDTR.E %250 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,509 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003342


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HUNER 2,20 3.466.718 % 10,00  
POLTK 594,50 83.758.507 % 8,37  
BASCM 5,67 395.881 % 7,59  
PAPIL 21,14 70.790.865 % 7,36  
DOKTA 31,16 1.077.510 % 7,01  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 13,8853 13,8903 % 1,67  
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Sterlin 18,7266 18,8205 % 1,06  
Frank 15,0131 15,1035 % 1,11  
Riyal 3,6797 3,6981 % 1,35  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 -8,25  
Altın Gr. 843 843 5,69  
Cumhuriyet 5.608 5.692 76,00  
Tam 5.586 5.726 84,65  
Yarım 2.700 2.770 40,94  
Çeyrek 1.354 1.385 20,48  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 0,09  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 0,15  
B. Petrol 95,19 95,19 2,20  
Seans Raporu 15:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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