***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MEDTR24.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMEDITERA TIBBI MALZEME MEDTR 0,2521008 0,2268907Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127400BIST