***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 10:02
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946040
BIST
11:031.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.376
11:038,6823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
11:0310,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
11:03500,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler11:03
|VAKFN
|11,77
|8.101.510
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|27.345.874
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.494.926
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|20.088.522
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.122.118
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.629.780
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,12
|9.991.173
|% -5,19
|
|KONTR
|70,00
|7.657.347
|% -3,18
|
|POLTK
|360,30
|1.500.751
|% -3,12
|
|THYAO
|13,98
|429.302.818
|% 1,75
|
|GARAN
|8,49
|269.460.354
|% 1,07
|
|ARCLK
|32,86
|180.252.859
|% 1,48
|
|SASA
|29,10
|153.483.009
|% 1,68
|
|MEDTR
|31,92
|146.724.120
|% 3,64
|
|PEKGY
|1,25
|46.564.430
|% 3,31
|
|GARAN
|8,49
|269.460.354
|% 1,07
|
|THYAO
|13,98
|429.302.818
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,19
|55.866.491
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,58
|47.873.104
|% 4,03
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6806
|8,6823
|% 0,03
|
|Euro
|10,3064
|10,3167
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9882
|12,0483
|% 0,16
|
|Frank
|9,3832
|9,4397
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% 0,05
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,04
|