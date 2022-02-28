***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004985
BIST
11:421.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:4213,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0661
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7779
11:4215,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:42845,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,55
|Açılış
|: 845,27
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EDATA
|22,10
|9.358.428
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,28
|52.043.944
|% 9,57
|
|OZKGY
|7,05
|56.953.616
|% 8,80
|
|OZKGY
|7,05
|56.953.616
|% 8,80
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|IHEVA
|0,99
|23.985.104
|% -8,33
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,56
|1.618.427.957
|% -2,71
|
|EREGL
|31,22
|952.820.758
|% 0,19
|
|KRDMD
|11,45
|650.229.002
|% 1,15
|
|ASELS
|21,24
|435.428.924
|% 3,41
|
|SISE
|12,23
|368.798.584
|% -0,57
|
|ADESE
|0,70
|56.121.687
|% 7,69
|
|YKBNK
|3,58
|290.613.494
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,00
|141.519.543
|% -1,96
|
|THYAO
|26,56
|1.618.427.957
|% -2,71
|
|KRDMD
|11,45
|650.229.002
|% 1,15
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8470
|13,8616
|% 0,48
|
|Euro
|15,5113
|15,6145
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,3989
|18,4912
|% -0,26
|
|Frank
|14,8650
|14,9546
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6708
|3,6892
|% 0,11
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|10,19
|
|Altın Gr.
|847
|848
|8,83
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|97,62
|97,62
|3,50
|