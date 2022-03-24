***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 16:16
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012663
BIST
16:082.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,78
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:0814,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:0816,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:08929,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,41
|Açılış
|: 929,34
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.192.253
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.854.010
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.827.833
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|33.421.637
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.830.038
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.485.746
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|63,05
|17.669.785
|% -7,28
|
|ISYAT
|3,82
|73.711.522
|% -6,60
|
|KRDMD
|16,02
|2.983.315.581
|% 4,50
|
|THYAO
|28,08
|1.600.155.350
|% -0,07
|
|EREGL
|33,94
|1.506.414.635
|% 1,31
|
|GARAN
|12,07
|1.173.465.779
|% -0,82
|
|SISE
|14,28
|943.456.391
|% 0,92
|
|KRDMD
|16,02
|2.983.315.581
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,28
|422.133.501
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|632.030.483
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|495.842.332
|% -2,11
|
|GARAN
|12,07
|1.173.465.779
|% -0,82
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8346
|14,8422
|% 0,09
|
|Euro
|16,3230
|16,3508
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,5211
|19,6190
|% -0,10
|
|Frank
|15,8777
|15,9734
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9452
|3,9650
|% 0,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,89
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.136
|6.289
|42,71
|
|Yarım
|2.966
|3.042
|20,66
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|10,33
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,17
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23KRDMD
Yüzde 4.31 oranında artışla 15.99 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 541, 143 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 9 artarak (% 0.05 ) 1, 970
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, NIBAS, YYAPI, ENSRI, ULUSE
-
16:22
ALKA, SEYKM, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
FROTO, PKENT, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında