***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 13:10
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032298
BIST
14:532.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,59
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:5316,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2588
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:5317,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1271
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:53973,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,89
|Açılış
|: 973,13
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DAGHL
|27,06
|5.088.831
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.086.806
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.679
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.659.501
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.390.398
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|23.487.736
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,73
|46.218.025
|% -6,53
|
|DOGUB
|4,48
|22.536.566
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,26
|29.495.189
|% -5,59
|
|FENER
|43,40
|222.416.100
|% -5,45
|
|SISE
|20,48
|1.966.640.103
|% 3,33
|
|THYAO
|41,94
|1.595.657.233
|% -0,52
|
|GARAN
|14,54
|1.341.022.646
|% -1,81
|
|ASELS
|23,68
|1.156.725.168
|% 2,69
|
|SAHOL
|19,75
|724.235.477
|% 0,25
|
|SISE
|20,48
|1.966.640.103
|% 3,33
|
|GARAN
|14,54
|1.341.022.646
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,56
|221.703.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|339.454.524
|% -0,68
|
|KARSN
|5,80
|372.996.832
|% -1,02
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3257
|16,3346
|% 1,61
|
|Euro
|17,4048
|17,4237
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,3131
|20,4150
|% 0,96
|
|Frank
|16,8686
|16,9702
|% 1,06
|
|Riyal
|4,3354
|4,3572
|% 1,32
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,71
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.441
|6.604
|64,04
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,49
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,04
|
Seans Raporu
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