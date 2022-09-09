***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 15:37
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061931
BIST
16:443.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,88
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:4418,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:4418,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1101
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:441.005,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.005,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GARAN
|26,18
|2.867.067.858
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.885.884.686
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.545.994
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.128.771
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|MEDTR
|24,30
|27.761.156
|% -7,81
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|39.864.905
|% -6,83
|
|DOGUB
|9,56
|6.014.941
|% -5,91
|
|MTRKS
|35,92
|45.989.051
|% -5,82
|
|AKBNK
|16,02
|13.639.588.140
|% 5,74
|
|YKBNK
|9,19
|8.343.756.091
|% 7,99
|
|EREGL
|32,96
|7.541.778.195
|% 6,67
|
|THYAO
|73,95
|5.378.820.708
|% 1,30
|
|EKGYO
|5,11
|4.821.418.733
|% 4,50
|
|EKGYO
|5,11
|4.821.418.733
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,19
|8.343.756.091
|% 7,99
|
|AKBNK
|16,02
|13.639.588.140
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,44
|3.885.884.686
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.784.319.300
|% 9,95
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2360
|18,2418
|% 0,10
|
|Euro
|18,3346
|18,3439
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,0529
|21,1585
|% 0,70
|
|Frank
|18,8925
|19,0063
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|-8,00
|
|Tam
|6.758
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,05
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|2,24
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56ZRGYO
Yüzde 9.04 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 100, 352 adet işlem
-
16:54YKBNK
Yüzde 7.99 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 928, 934, 394 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TCELL, TUPRS
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 41 artarak (% 2.88 ) 3, 158
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, VAKBN, ISCTR, HURGZ, GARAN, OSMEN, HALKB, KRDMD, HKTM, GRNYO