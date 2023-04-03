***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 12:50
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130936
BIST
17:214.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -24,23
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
17:2119,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
17:2120,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1617
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
17:211.224,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.224,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.226,10
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler16:55
|EKSUN
|95,15
|1.726.263.456
|% 10,00
|
|MARKA
|13,40
|35.572.227
|% 9,93
|
|TMPOL
|32,74
|22.864.477
|% 8,63
|
|INVEO
|25,96
|236.797.401
|% 6,66
|
|CEOEM
|17,19
|43.199.961
|% 6,44
|
|IHAAS
|133,90
|13.810.134
|% -9,59
|
|AKFYE
|15,56
|2.146.914.238
|% -9,01
|
|GMTAS
|9,29
|29.087.653
|% -7,75
|
|SRVGY
|149,60
|16.261.449
|% -6,79
|
|TNZTP
|21,62
|71.528.409
|% -6,57
|
|AKFYE
|15,56
|2.146.914.238
|% -9,01
|
|EKSUN
|95,15
|1.726.263.456
|% 10,00
|
|ASTOR
|50,50
|1.680.129.503
|% -4,45
|
|ALFAS
|280,30
|695.874.075
|% -1,13
|
|SDTTR
|131,80
|666.999.299
|% -5,52
|
|AKFYE
|15,56
|2.146.914.238
|% -9,01
|
|ODAS
|6,09
|307.213.662
|% -0,81
|
|ASTOR
|50,50
|1.680.129.503
|% -4,45
|
|GOKNR
|18,95
|480.032.977
|% -5,11
|
|SOKE
|14,07
|264.290.149
|% -3,37
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1759
|19,2236
|% 0,25
|
|Euro
|20,9358
|20,9508
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,7237
|23,8427
|% 0,62
|
|Frank
|20,9290
|21,0551
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1030
|5,1286
|% 0,18
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|8,89
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|4,19
|
|Cumhuriyet
|8.262
|8.387
|57,00
|
|Tam
|8.261
|8.345
|27,00
|
|Yarım
|4.050
|4.083
|13,00
|
|Çeyrek
|2.025
|2.042
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|4,69
|
Seans Raporu
16:55
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