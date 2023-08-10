***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:18
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http:/
'
17:207.547
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -54,04
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2027,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0783
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0684
En Düşük
26,4619
17:2029,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2135
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:201.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|309.086.179
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.295.920
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.628.880
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.589.972
|% -9,97
|
|THYAO
|262,60
|13.192.059.791
|% 1,00
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|ASTOR
|118,90
|7.062.263.076
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|SKBNK
|3,76
|2.327.420.412
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,67
|2.898.219.772
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0093
|27,0684
|% 0,29
|
|Euro
|29,8177
|29,8455
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,4081
|34,5807
|% 0,49
|
|Frank
|30,8306
|31,0163
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,11
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|