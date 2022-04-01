***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 15:40
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022 / 31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarihli toplantı kararı ile teklif edilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu 01.04.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015037
BIST
17:412.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,07
|Açılış
|: 2.239
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|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
En Düşük
2.230
17:4114,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0131
|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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14,7026
En Düşük
14,6377
17:4116,2207
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|Önceki Kapanış
|: 16,2300
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17:41908,14
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|Açılış
|: 908,14
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|Önceki Kapanış
|: 913,73
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915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|GZNMI
|42,78
|28.748.068
|% 6,10
|
|SMRTG
|15,45
|120.107.366
|% 0,52
|
|GRSEL
|8,16
|27.428.028
|% 0,49
|
|ENSRI
|17,22
|43.337.807
|% -1,49
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|AYCES
|68,60
|3.297.890
|% -4,79
|
|PKENT
|213,10
|21.309.661
|% -4,53
|
|ISBTR
|50.000,00
|804.500
|% -3,83
|
|KONYA
|922,40
|13.959.164
|% -3,11
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|THYAO
|32,68
|2.903.133.681
|% 1,30
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,48
|2.269.915.746
|% 1,18
|
|TUPRS
|226,70
|2.079.897.913
|% 5,74
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.029.901.470
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,12
|1.069.683.499
|% 0,98
|
|KARSN
|5,92
|1.360.136.129
|% 7,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6802
|14,6893
|% 0,12
|
|Euro
|16,2088
|16,2199
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1792
|19,2754
|% -0,22
|
|Frank
|15,7745
|15,8695
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9048
|3,9244
|% 0,17
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|