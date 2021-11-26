***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979839BIST