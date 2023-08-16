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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.08.2023 16:32
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ALTERA DIŞ TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 23.625.000 23.625.000
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 95.375.000 95.375.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 119.000.000 TL 0 TL 0 TL 119.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023

Ek Açıklamalar
09.08.2023 tarihinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden KAP ‘ta açıklama yapılmıştı.
Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 16.08.2023(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186038


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Tam 11.076 11.163 -21,00  
Yarım 5.555 5.607 -11,00  
Çeyrek 2.769 2.804 -5,00  
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Gümüş Gr. 19,60 19,63 0,04  
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