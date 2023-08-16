***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviALTERA DIŞ TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 23.625.000 23.625.000B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 95.375.000 95.375.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 119.000.000 TL 0 TL 0 TL 119.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023Ek Açıklamalar09.08.2023 tarihinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden KAP ‘ta açıklama yapılmıştı.Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 16.08.2023(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186038BIST