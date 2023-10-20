***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Ticaret Sicil Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviALTERA DIŞ TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 23.625.000 23.625.000B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 95.375.000 95.375.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 119.000.000 TL 0 TL 0 TL 119.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 12.10.2023Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.10.2023SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.10.2023Ek AçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Altera Dış Ticaret A.Ş. ile ''Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Bİrleşme'' işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde tamamlanmış olup, işlem Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208169BIST