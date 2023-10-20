***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2023 17:39
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Ticaret Sicil Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ALTERA DIŞ TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 23.625.000 23.625.000
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 95.375.000 95.375.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 119.000.000 TL 0 TL 0 TL 119.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Ek Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Altera Dış Ticaret A.Ş. ile ''Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Bİrleşme'' işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde tamamlanmış olup, işlem Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208169
BIST