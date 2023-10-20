Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2023 17:39
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Ticaret Sicil Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ALTERA DIŞ TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 23.625.000 23.625.000
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 95.375.000 95.375.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 119.000.000 TL 0 TL 0 TL 119.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.10.2023

Ek Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Altera Dış Ticaret A.Ş. ile ''Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Bİrleşme'' işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde tamamlanmış olup, işlem Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208169


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.511
Değişim :  -3,33% |  -258,35
Açılış :  7.691  
Önceki Kapanış :  7.769  
En Düşük
7.447 En Yüksek
7.711
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 1.156,50 16.143.339 % 10,00  
MRSHL 1.786,40 147.404.696 % 10,00  
QNBFB 377,70 30.405.228 % 9,99  
MEKAG 48,66 20.076.775 % 9,99  
AVTUR 10,24 32.490.784 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,0021 28,0068 % 0,09  
Euro 29,6928 29,7059 % 0,09  
Sterlin 33,9451 34,1153 % 0,27  
Frank 31,2931 31,4816 % 0,18  
Riyal 7,4475 7,4849 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 21,36  
Gümüş.Ons 23,68 23,70 0,64  
Gümüş Gr. 21,29 21,32 0,58  
B. Petrol 93,20 93,20 0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru