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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.08.2021 16:17



***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimizin 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'den 34.000.000 TL' ye yükseltilmiş olması nedeniyle şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Tire Ticaret Sicili tarafından bugün (11.08.2021) tescil ve ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957292


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