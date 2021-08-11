***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'den 34.000.000 TL' ye yükseltilmiş olması nedeniyle şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Tire Ticaret Sicili tarafından bugün (11.08.2021) tescil ve ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957292BIST