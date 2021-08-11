***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.08.2021 16:17
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'den 34.000.000 TL' ye yükseltilmiş olması nedeniyle şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Tire Ticaret Sicili tarafından bugün (11.08.2021) tescil ve ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957292
BIST
17:191.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -20,47
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:198,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:1910,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0750
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:19485,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,03
|Açılış
|: 485,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MARKA
|5,06
|3.119.556
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.207
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.931.709
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.113.304
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|252.687.992
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|97.700.592
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.421
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|372.492
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,04
|1.863.052.266
|% 0,37
|
|GARAN
|9,09
|1.265.972.035
|% -0,22
|
|SISE
|8,35
|1.064.250.443
|% -0,48
|
|EREGL
|19,20
|1.024.620.653
|% -2,59
|
|GENIL
|16,40
|932.476.674
|% 4,26
|
|KRDMD
|8,04
|1.863.052.266
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,43
|412.995.716
|% -2,41
|
|GARAN
|9,09
|1.265.972.035
|% -0,22
|
|SISE
|8,35
|1.064.250.443
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|230.135.032
|% -0,54
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6538
|8,6603
|% 0,72
|
|Euro
|10,1297
|10,1687
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0260
|% 0,97
|
|Frank
|9,3624
|9,4188
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% 0,84
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|13,42
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|52,48
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,38
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,69
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|-0,91
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:29MRSHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 232.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 898 adet işlem
-
17:27PENGD
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 022, 849 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 529
-
17:25XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 13, 387.00 milyon TL de
-
17:25IHGZT
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 388, 380 adet işlem