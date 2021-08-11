***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.08.2021 16:32
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde tadili gerçekleşmiş olup güncel esas sözleşme ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/08/2021 11/08/2021 10385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957294
BIST
16:321.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:328,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:3210,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:32485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,74
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MARKA
|5,06
|3.117.871
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.213.392
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|18.249.075
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.063.978
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|250.281.229
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.500.316
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|367.189
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,10
|1.767.931.822
|% 1,12
|
|GARAN
|9,15
|1.142.627.233
|% 0,44
|
|EREGL
|19,45
|923.719.518
|% -1,32
|
|SISE
|8,38
|900.393.931
|% -0,12
|
|GENIL
|16,36
|857.618.106
|% 4,01
|
|KRDMD
|8,10
|1.767.931.822
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,45
|356.941.981
|% -1,61
|
|GARAN
|9,15
|1.142.627.233
|% 0,44
|
|SISE
|8,38
|900.393.931
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,85
|178.728.139
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6467
|8,6493
|% 0,59
|
|Euro
|10,1594
|10,1768
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9377
|11,9976
|% 0,74
|
|Frank
|9,3369
|9,3932
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2974
|2,3089
|% 0,61
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|16,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,20
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|57,00
|
|Tam
|3.203
|3.285
|50,16
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|24,27
|
|Çeyrek
|776
|795
|12,13
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-1,10
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:42SKTAS
Yüzde -39.68 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 511 adet işlem
-
16:41QUAGR
Yüzde -50.96 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 638, 399 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 84 kaybederek (% -0.96 ) 1, 532
-
16:40XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 12, 364.00 milyon TL de
-
16:40ARENA
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 598, 899 adet işlem