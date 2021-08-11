Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

11.08.2021 16:32



***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde tadili gerçekleşmiş olup güncel esas sözleşme ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/08/2021 11/08/2021 10385



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957294


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:321.421
Değişim :  -1,16% |  -16,62
Açılış :  1.439  
Önceki Kapanış :  1.437  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler16:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.117.871 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.213.392 % 9,99  
DERIM 10,58 18.249.075 % 9,98  
VKING 6,29 13.063.978 % 9,97  
KLKIM 14,06 250.281.229 % 9,93  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Dolar 8,6467 8,6493 % 0,59  
Euro 10,1594 10,1768 % 0,82  
Sterlin 11,9377 11,9976 % 0,74  
Frank 9,3369 9,3932 % 0,73  
Riyal 2,2974 2,3089 % 0,61  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 16,56  
Altın Gr. 485 485 7,20  
Cumhuriyet 3.226 3.275 57,00  
Tam 3.203 3.285 50,16  
Yarım 1.548 1.589 24,27  
Çeyrek 776 795 12,13  
Gümüş.Ons 23,56 23,58 0,23  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
B. Petrol 69,53 69,53 -1,10  
Seans Raporu 16:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru