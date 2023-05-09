***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemi konsolide faaliyet raporu ekte paylaşılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148967BIST