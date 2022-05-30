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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.05.2022 16:54
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/05/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Meditera Medical LTD
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tıbbi Malzeme Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.500.000 GBP
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.500.000 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
1 GBP
Toplam Tutar
1.500.000 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,6954
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,2331
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.05.2022 tarihinde, global etkinliğini arttırmak adına İngiltere' de hisselerinin %100' ü Meditera Tıbbi Malzemele Sanayi ve Ticaret A.Ş' ye ait 1.500.000 GBP sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirketin sermayesi SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin Yurtdışı/ Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan kullanılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033359


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THYAO 49,52 5.328.210.900 % 10,00  
EGEPO 9,46 13.654.049 % 10,00  
ESCOM 14,75 27.774.202 % 9,99  
MZHLD 66,60 18.785.742 % 9,99  
OZRDN 10,68 2.720.219 % 9,99  
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Riyal 4,3563 4,3782 % 1,23  
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Altın Ons 1.860 1.861 6,67  
Altın Gr. 980 980 15,07  
Cumhuriyet 6.499 6.597 42,00  
Tam 6.475 6.636 46,82  
Yarım 3.130 3.210 22,64  
Çeyrek 1.570 1.605 11,32  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 -0,07  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,12  
B. Petrol 116 116 0,67  
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