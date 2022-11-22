***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/11/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAltera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSilikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/11/2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2.750.000 TL Peşin Kalanı (4.400.000) 24 Aya Kadar VadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı7.150.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar7.150.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%65Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%65Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%65Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,7950İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,9020Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni kuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarDüzeltme Nedeni:Edinilen Payların Nominal Tutarı ve Toplam Tutar Kısmı 7.150.000 TL olarak düzeltilmiştir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) kısmı %1,9020 olarak düzeltilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.11.2022 tarihinde,1. Şirketimiz tarafından halihazırda üretilmeyen silikon ve plastik bazlı hammaddelerden tıbbi malzeme, medikal parça üretimi, pazarlaması Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081579BIST