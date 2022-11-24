***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/11/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAltera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSilikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24/11/2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2.750.000 TL Peşin Kalanı (4.400.000) 24 Aya Kadar VadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı7.150.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar7.150.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%65Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%65Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%65Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,7950İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,9020Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 22.11.2022 tarihli KAP açıklamasında, 11.000.000 TL sermayeli "Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu açıklamamız çerçevesinde sermaye payının şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin Yurtdışı/ Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan karşılanmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili fondan 2.750.000 TL sermaye bedeli ödenmiş olup, kalanı (4.400.000 TL) 24 aya kadar vade koşulu ile yine aynı fondan karşılanacaktır.Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 24.11.2022 tarihi itibarıyla Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve 24.11.2022 tarihli, 10711 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082035BIST