***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -286.538 3.737.460 23.954.962 12.733.245 67.139.129 59.349.483 126.488.612Transferler28 12.733.245 -12.733.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 20.051.318 20.051.318 5.985.925 26.037.243Dönem Karı (Zararı)28 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818Transferler28 60.425.795 -60.425.795Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 27.697.009 27.697.009 27.697.009Dönem Karı (Zararı)28 27.697.009 27.697.009 27.697.009Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 167.097.916 167.097.916 167.097.916Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 167.097.916 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 27.697.009 411.948.743 411.948.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.356.085 23.330.380Dönem Karı (Zararı)27.697.009 20.051.318Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 27.697.009 20.051.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.556.357 9.774.773Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 6.447.958 5.728.592Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -95.193 6.366Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -95.193 6.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 1.030.058 722.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.051.767 1.374.292Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -21.709 -652.067Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 -1.742.395 6.443.015Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 -2.519.227 -157.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 476.519 726.396Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 5.842.664 9.711.602Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -5.542.351 -3.837.961Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 500.384 470.088İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 500.384 470.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 729.413 -3.385.214Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -313.868 -210.299Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -313.868 -210.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.973.064 -7.891.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 16.460.469 -23.479.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -594.119 655.075İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 17.054.588 -24.134.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.216.372 -1.619.394İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -660.601 -939.279İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.876.973 -680.115Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -28.473.287 -10.513.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.704.037 -1.418.627Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.103.610 22.555.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 85.733 -3.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.017.877 22.558.770Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 60.850 929.369Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.422.894 -1.684.414İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.218.279 -2.140.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -204.615 455.586Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 6.288.262 5.654.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -502.409 1.683.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -502.409 1.683.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.280.302 21.935.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -91.747 -131.909Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 4.167.530 1.527.201YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.685.092 -3.423.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 239.666 2.486.285Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 239.666 2.486.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,16 -2.924.758 -5.909.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.768.098 -5.717.310Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -156.660 -192.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.023.848 12.363.370Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri167.097.916 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 167.097.916 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44 0 32.299.412Kredilerden Nakit Girişleri44 0 32.299.412Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -10.414.119 -19.036.667Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -10.414.119 -19.036.667Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -516.912 -330.001Ödenen Faiz35 -476.519 -726.396Alınan Faiz35 2.333.482 157.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.694.841 32.270.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.694.841 32.270.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.693.932 5.994.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ244.388.773 38.264.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 244.574.518 55.693.932Ticari Alacaklar7 84.663.420 106.871.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 978.388 384.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 83.685.032 106.487.091Diğer Alacaklar8 4.888.425 6.108.915İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.919.497 1.258.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.968.928 4.850.019Stoklar9 77.999.686 49.526.399Peşin Ödenmiş Giderler11 7.453.066 4.749.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 1.590.624 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.862.442 4.749.029Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 0 3.120.214Diğer Dönen Varlıklar27 16.430.306 15.061.731ARA TOPLAM436.009.421 241.131.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR436.009.421 241.131.580DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 33.789 29.671İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.789 29.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 500.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.340.000 5.340.000Maddi Duran Varlıklar13 82.824.335 86.696.043Kullanım Hakkı Varlıkları17 2.378.650 2.791.663Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 611.705 642.148Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 611.705 642.148Ertelenmiş Vergi Varlığı38 3.582.525 4.554.607TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.771.004 100.554.516TOPLAM VARLIKLAR530.780.425 341.686.096KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44 999.957 4.485.002İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 999.957 4.485.002Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 25.059.435 14.270.574İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 842.903 847.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 24.216.532 13.422.992Ticari Borçlar7 57.357.793 53.796.534İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.784.196 3.698.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 53.573.597 50.098.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 3.506.518 3.445.668Diğer Borçlar8 488.239 6.911.133İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 6.218.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 488.239 692.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.026.902 2.738.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.026.902 2.738.640Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 1.047.316 0Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.553.661 1.976.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.319.451 1.720.123Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 234.210 255.919ARA TOPLAM100.039.821 87.623.593TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.039.821 87.623.593UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 7.561.712 25.796.559İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 914.325 1.219.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 6.647.387 24.577.459Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.679.479 6.318.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.679.479 6.318.787Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 4.550.670 4.793.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.791.861 36.908.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER118.831.682 124.532.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar411.948.743 217.153.818Ödenmiş Sermaye28 27.000.000 27.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 167.097.916 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 29.952.873 29.952.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 29.952.873 29.952.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 29.829.271 29.829.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 123.602 123.602Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 9.239.538 9.239.538Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 150.961.407 90.535.612Net Dönem Karı veya Zararı28 27.697.009 60.425.795TOPLAM ÖZKAYNAKLAR411.948.743 217.153.818TOPLAM KAYNAKLAR530.780.425 341.686.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 150.760.978 140.017.469 77.725.613 79.894.440Satışların Maliyeti29 -87.911.600 -72.947.629 -42.816.054 -39.862.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.849.378 67.069.840 34.909.559 40.031.468BRÜT KAR (ZARAR)62.849.378 67.069.840 34.909.559 40.031.468Genel Yönetim Giderleri31 -12.751.845 -10.300.752 -6.286.058 -3.404.302Pazarlama Giderleri31 -20.426.288 -18.598.448 -10.057.112 -9.789.450Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -1.789.613 -1.992.190 -1.350.263 -855.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 16.203.290 10.197.361 3.364.306 2.489.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -16.934.285 -17.751.697 -3.199.121 -2.042.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.150.637 28.624.114 17.381.311 26.429.000Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 313.868 210.299 313.868 188.864TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 445.546 773.423 -83.328 -50.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 -500.384 -470.088 -113.852 -209.588FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.409.667 29.137.748 17.497.999 26.357.808Finansman Gelirleri35 10.471.038 2.105.631 4.199.469 754.923Finansman Giderleri35 -3.342.005 -4.102.909 -863.693 -2.354.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.538.700 27.140.470 20.833.775 24.758.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.841.691 -1.103.227 -4.701.108 -2.834.306Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -6.112.280 -4.488.440 -3.221.321 -2.551.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -729.411 3.385.213 -1.479.787 -282.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415DÖNEM KARI (ZARARI)27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39 0 5.985.925 0 6.003.474Ana Ortaklık Payları39 27.697.009 20.051.318 16.132.667 15.920.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 5.985.925 0 17.549Ana Ortaklık Payları27.697.009 20.051.318 16.132.667 21.906.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958373BIST