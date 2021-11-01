***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -286.538 3.737.460 23.954.962 12.733.245 67.139.129 59.349.483 126.488.612Transferler28 5.502.078 66.580.650 -12.733.245 59.349.483 -59.349.483Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 47.822.680 47.822.680 47.822.680Dönem Karı (Zararı)28 47.822.680 47.822.680 47.822.680Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -286.538 9.239.538 90.535.612 47.822.680 174.311.292 174.311.292Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818Transferler28 60.425.795 -60.425.795Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 46.096.298 46.096.298 46.096.298Dönem Karı (Zararı)28 46.096.298 46.096.298 46.096.298Sermaye Arttırımı28 7.000.000 7.000.000 7.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 177.370.150 177.370.150 177.370.150Dönem Sonu Bakiyeler34.000.000 177.370.150 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 46.096.298 447.620.266 447.620.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.856.640 18.414.130Dönem Karı (Zararı)46.096.298 47.822.680Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 46.096.298 47.822.680Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.074.771 9.733.111Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 9.213.100 8.567.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -95.193 6.366Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -95.193 6.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 1.060.693 1.515.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.082.402 1.565.868Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -21.709 -50.629Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 -2.584.448 1.866.971Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 -5.414.982 -742.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 2.059.015 2.249.713Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 6.884.686 4.266.287Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -6.113.167 -3.906.088Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 500.384 770.469İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 500.384 770.469Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 931.476 -2.700.930Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -951.241 -292.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -951.241 -292.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.527.271 -42.196.565Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-88.433.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -12.440.472 -44.574.302İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.715.621 531.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.724.851 -45.105.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.437.235 -2.661.957İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.124.373 -1.123.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.561.608 -1.538.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -21.569.967 -19.480.124Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.811.026 -3.613.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.737.996 34.196.301İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.012.664 -506.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 725.332 34.702.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 147.802 372.352Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.272.691 -1.751.424İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.218.279 -2.983.800İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -54.412 1.232.376Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.316.669 2.992.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -2.261.869 -7.675.922Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -2.261.869 -7.675.922Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.356.202 15.359.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -91.747 -49.092Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 4.591.309 3.103.996YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.347.196 -8.625.048Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.497.339 4.114.209Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.497.339 4.114.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,16 -5.844.535 -12.739.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.687.875 -12.373.313Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -156.660 -365.944FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.337.528 8.375.954Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri184.370.150Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 184.370.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44 0 29.249.394Kredilerden Nakit Girişleri44 0 29.249.394Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -12.337.326 -18.871.667Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -12.337.326 -18.871.667Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -775.367 -495.001Ödenen Faiz35 -2.059.015 -2.249.713Alınan Faiz35 5.139.086 742.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.133.692 18.165.036NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.133.692 18.165.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.693.932 5.994.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ160.827.624 24.159.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 161.103.520 55.693.932Finansal Yatırımlar44 88.433.000Ticari Alacaklar7 112.522.339 106.871.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.099.890 384.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 109.422.449 106.487.091Diğer Alacaklar8 3.669.308 6.108.915İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.383.269 1.258.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.286.039 4.850.019Stoklar9 71.096.366 49.526.399Peşin Ödenmiş Giderler11 2.938.003 4.749.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.938.003 4.749.029Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 0 3.120.214Diğer Dönen Varlıklar27 17.025.056 15.061.731ARA TOPLAM456.787.592 241.131.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR456.787.592 241.131.580DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 32.043 29.671İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 32.043 29.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 500.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.340.000 5.340.000Maddi Duran Varlıklar13 83.811.123 86.696.043Kullanım Hakkı Varlıkları17 2.172.143 2.791.663Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 530.468 642.148Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 530.468 642.148Ertelenmiş Vergi Varlığı38 3.408.162 4.554.607TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.293.939 100.554.516TOPLAM VARLIKLAR552.081.531 341.686.096KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44 467.275 4.485.002İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 467.275 4.485.002Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 24.205.668 14.270.574İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 835.563 847.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 23.370.105 13.422.992Ticari Borçlar7 49.421.363 53.796.534İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.711.127 3.698.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 44.710.236 50.098.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 3.593.470 3.445.668Diğer Borçlar8 638.442 6.911.133İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 6.218.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 638.442 692.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.055.309 2.738.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.055.309 2.738.640Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 1.471.095 0Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.242.259 1.976.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.008.049 1.720.123Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 234.210 255.919ARA TOPLAM86.094.881 87.623.593TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.094.881 87.623.593UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 6.766.498 25.796.559İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 761.937 1.219.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 6.004.561 24.577.459Uzun Vadeli Karşılıklar24 7.021.516 6.318.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 7.021.516 6.318.787Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 4.578.370 4.793.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.366.384 36.908.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.461.265 124.532.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar447.620.266 217.153.818Ödenmiş Sermaye28 34.000.000 27.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 177.370.150 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 29.952.873 29.952.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 29.952.873 29.952.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 29.829.271 29.829.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 123.602 123.602Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 9.239.538 9.239.538Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 150.961.407 90.535.612Net Dönem Karı veya Zararı28 46.096.298 60.425.795TOPLAM ÖZKAYNAKLAR447.620.266 217.153.818TOPLAM KAYNAKLAR552.081.531 341.686.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 245.179.120 240.491.225 94.418.142 100.473.756Satışların Maliyeti29 -143.061.971 -129.406.063 -55.150.371 -56.458.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.117.149 111.085.162 39.267.771 44.0 111.085.162 39.267.771 44.015.322Genel Yönetim Giderleri31 -18.990.306 -15.935.454 -6.238.461 -5.634.702Pazarlama Giderleri31 -31.618.368 -31.920.456 -11.192.080 -13.322.008Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -1.789.613 -2.608.769 -616.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 20.463.640 18.734.562 4.260.350 8.537.201Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -24.755.501 -21.674.930 -7.821.216 -3.923.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.427.001 57.680.115 18.276.364 29.056.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 951.241 292.281 637.373 81.982TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 141.086 501.862 -304.460 -271.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar