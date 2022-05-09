***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818Transferler28 60.425.795 -60.425.795Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 11.564.342 11.564.342 11.564.342Dönem Karı (Zararı)28 11.564.342 11.564.342 11.564.342Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 11.564.342 228.718.160 228.718.160Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488Transferler28 85.000.000 -85.000.000 18.657.343 149.043.806 -167.701.149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 70.017.827 70.017.827 168.003.199Dönem Karı (Zararı)28 70.017.827 70.017.827 167.701.149Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 -278.798 -278.798 -278.798Dönem Sonu Bakiyeler119.000.000 91.936.673 29.829.271 425.652 27.896.881 300.005.213 70.017.827 639.111.517 639.111.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.401.156 34.545.960Dönem Karı (Zararı)70.017.827 11.564.342Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 70.017.827 11.564.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.598 3.309.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 2.634.202 3.290.735Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -111.984 -581.987Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -581.987Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-111.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 3.370.800 675.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 3.370.800 697.637Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -21.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 -4.821.647 288.945Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 -2.877.047 -1.628.877Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 850.512 719.881Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 5.753.300 5.056.815Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -8.548.412 -3.858.874Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 0 386.532İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 0 386.532Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -603.140 -750.376Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -494.829Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -494.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.435.970 15.970.627Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)15.738.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -21.520.992 22.142.264İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.120.292 -951.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -20.400.700 23.093.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.235.554 -1.397.733İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -449.607 -169.013İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.785.947 -1.228.720Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -35.344.248 -9.600.970Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -861.304 435.464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 52.994.722 1.263.613İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.825.579 333.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 50.169.143 929.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 2.179.212 408.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -208.621 -246.152İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -208.621 -246.152Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 510.397 3.913.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgil 3.754.173YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-831.560 -1.548.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 550.714 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 550.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,16 -1.382.274 -1.548.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.382.274 -1.453.825Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -95.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.546.902 -1.989.576Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-278.798Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 -278.798Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44 258.456 0Kredilerden Nakit Girişleri44 258.456 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -164.308 -2.308.194Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -164.308 -2.308.194Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -258.456 -202.900Ödenen Faiz35 -850.512 -719.881Alınan Faiz35 2.840.520 1.241.399YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.116.498 31.007.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.116.498 31.007.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ261.277.977 55.693.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ340.394.475 86.701.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 340.431.003 261.277.977Finansal Yatırımlar44 117.551.113 133.290.000Vadeli Mevduatlar44 117.551.113 133.290.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 32.299 34.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 32.299 34.381Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar24.015.832 23.337.074İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 809.785 824.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 23.206.047 22.512.606Ticari Borçlar7 114.521.019 70.074.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.566.882 4.741.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 106.954.137 65.333.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 5.702.242 3.523.030Diğer Borçlar8 526.208 734.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 526.208 734.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.342.175 7.831.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.342.175 7.831.778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 18.167.074 18.871.753Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.673.410 2.341.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.439.200 2.106.934Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 234.210 234.210ARA TOPLAM7.469.888İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 457.162 609.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 6.491.786 6.860.338Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.267.657 7.550.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.267.657 7.550.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 7.266.189 639.111.517 569.372.488Ödenmiş Sermaye28 119.000.000 34.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 91.936.673Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 29.829.271 29.829.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 425.652 425.652Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 27.896.881 9.239.538Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 300.005.213 150.961.407Net Dönem Karı veya Zararı28 70.017.827 167.701.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR639.111.517 569.372.488TOPLAM KAYNAKLAR837.542.271 719.211.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 167.948.774 73.035.365Satışların Maliyeti29 -85.115.296 -45.095.546TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.833.478 27.939.819BRÜT KAR (ZARAR)82.833.478 27.939.819Genel Yönetim Giderleri31 -12.113.375 -6.465.787Pazarlama Giderleri31 -14.810.118 -10.369.176Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -871.956 -439.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 21.816.338 12.838.984Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -22.352.155 -13.735.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.502.212 9.769.326Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 494.829TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -71.379 528.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 -386.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.925.662 9.911.668Finansman Gelirleri35 35.633.290 6.271.569Finansman Giderleri35 -2.697.558 -2.478.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.861.394 13.704.925Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.843.567 -2.140.583Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -18.446.708 -2.890.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 603.141 750.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.017.827 11.564.342DÖNEM KARI (ZARARI)70.017.827 11.564.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları39 70.017.827 11.564.342Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.017.827 11.564.342Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.017.827 11.564.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028033BIST