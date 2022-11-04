***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:15
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 46.096.298 46.096.298 46.096.298
Dönem Karı (Zararı)
28 46.096.298 46.096.298 46.096.298
Sermaye Arttırımı
28 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 177.370.150 177.370.150 177.370.150
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000.000 177.370.150 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 46.096.298 447.620.266 447.620.266
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488
Transferler
28 85.000.000 -85.000.000 20.802.343 146.898.806 -167.701.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 2.045.612 237.763.459 239.809.071 239.809.071
Dönem Karı (Zararı)
28 237.763.459 237.763.459 237.763.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 2.045.612 2.045.612 2.045.612
Kar Payları
28 -140.000.000 -140.000.000 -140.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -303.658 -303.658 -303.658
Dönem Sonu Bakiyeler
119.000.000 91.911.813 29.829.271 425.652 2.045.612 30.041.881 157.860.213 237.763.459 668.877.901 668.877.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.934.930 -64.856.640
Dönem Karı (Zararı)
28 237.763.459 46.096.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.543.521 8.074.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 8.436.546 9.213.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-129.200 -95.193
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -95.193
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -129.200 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.162.849 1.060.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 8.162.849 1.082.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -21.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 715.438 -2.584.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.290.519 -5.414.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 5.837.536 2.059.015
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 9.647.193 6.884.686
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -13.478.772 -6.113.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 2.045.612 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.072.783 500.384
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -5.072.783 500.384
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -1.195.219 931.476
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.419.722 -951.241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.419.722 -951.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.777.453 -123.527.271
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -70.724.142 -88.433.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -46.803.836 -12.440.472
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.944.051 -2.715.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -49.747.887 -9.724.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -298.488 2.437.235
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.497.436 -1.124.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.795.924 3.561.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -97.605.304 -21.569.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -33.408.926 1.811.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 65.081.555 1.737.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.257.856 1.012.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 62.823.699 725.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 3.213.493 147.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 281.458 -6.272.691
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -6.218.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 281.458 -54.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -55.979 1.316.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -5.457.284 -2.261.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -5.457.284 -2.261.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.529.527 -69.356.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -482.765 -91.747
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -6.111.832 4.591.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.388.717 -4.347.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.521.213 1.497.339
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.521.213 1.497.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -11.909.930 -5.844.535
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.538.024 -5.687.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -371.906 -156.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.648.234 174.337.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -303.658 184.370.150
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -303.658 184.370.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 45.775.367 0
Kredilerden Nakit Girişleri
44 45.775.367 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -20.797.559 -12.337.326
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -20.797.559 -12.337.326
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -775.367 -775.367
Ödenen Temettüler
28 -140.000.000
Ödenen Faiz
35 -5.837.536 -2.059.015
Alınan Faiz
35 1.290.519 5.139.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.102.021 105.133.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.102.021 105.133.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.277.977 55.693.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
187.175.956 160.827.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 187.175.956 261.277.977
Finansal Yatırımlar
44 148.516.454 133.290.000
Ticari Alacaklar
7 167.604.343 130.447.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.465.141 4.409.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 166.139.202 126.038.508
Diğer Alacaklar
8 7.885.024 7.585.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 3.497.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.885.024 4.088.427
Stoklar
9 164.346.059 66.611.555
Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.365.530 5.956.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.365.530 5.956.604
Diğer Dönen Varlıklar
18.625.698 13.168.414
ARA TOPLAM
733.519.064 618.338.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
733.519.064 618.338.113
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
44 55.497.688 0
Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 5.072.783 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 9.555.000 9.555.000
Maddi Duran Varlıklar
13 87.178.348 83.274.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.346.118 1.965.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 684.680 596.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 684.680 596.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 6.531.695 5.446.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.900.020 100.873.115
TOPLAM VARLIKLAR
899.419.084 719.211.228
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 15.282.872 23.337.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 771.398 824.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 14.511.474 22.512.606
Ticari Borçlar
7 121.677.492 70.074.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.999.159 4.741.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 114.678.333 65.333.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 6.736.523 3.523.030
Diğer Borçlar
8 1.016.287 734.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.016.287 734.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.775.799 7.831.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.775.799 7.831.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 12.759.921 18.871.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.516.712 2.341.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.282.502 2.106.934
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.210 234.210
ARA TOPLAM
169.765.606 127.036.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.765.606 127.036.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 40.048.657 7.469.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 152.387 609.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 39.896.270 6.860.338
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 13.055.002 7.550.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 13.055.002 7.550.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 7.671.918 7.781.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.775.577 22.802.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.541.183 149.838.740
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
668.877.901 569.372.488
Ödenmiş Sermaye
28 119.000.000 34.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 91.911.813 177.215.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 30.254.923 30.254.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 30.254.923 30.254.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 29.829.271 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 425.652 425.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 2.045.612 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 2.045.612 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 30.041.881 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 157.860.213 150.961.407
Net Dönem Karı veya Zararı
28 237.763.459 167.701.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
668.877.901 569.372.488
TOPLAM KAYNAKLAR
899.419.084 719.211.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 600.188.562 245.179.120 218.819.429 94.418.142
Satışların Maliyeti
29 -316.483.704 -143.061.971 -124.578.623 -55.150.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
283.704.858 102.117.149 94.240.806 39.267.771
BRÜT KAR (ZARAR)
283.704.858 102.117.149 94.240.806 39.267.771
Genel Yönetim Giderleri
31 -39.050.104 -18.990.306 -14.265.188 -6.238.461
Pazarlama Giderleri
31 -55.337.501 -31.618.368 -20.366.558 -11.192.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -4.241.926 -1.789.613 -1.824.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 71.097.155 20.463.640 18.545.227 4.260.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -67.844.374 -24.755.501 -17.664.266 -7.821.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.328.108 45.427.001 58.665.762 18.276.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.419.722 951.241 180.600 637.373
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -635.107 141.086 288.438 -304.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -1.787.218 -500.384 -427.484 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
189.325.505 46.018.944 58.707.316 18.609.277
Finansman Gelirleri
35 100.469.744 25.617.804 34.477.615 15.146.766
Finansman Giderleri
35 -19.458.257 -13.233.089 -6.037.399 -9.891.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
270.336.992 58.403.659 87.147.532 23.864.959
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.573.533 -12.307.361 -13.732.989 -5.465.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -33.768.752 -11.375.885 -12.796.058 -5.263.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.195.219 -931.476 -936.931 -202.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39 237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.045.612 0 2.045.612 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.045.612 0 2.045.612 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36 2.045.612 0 2.045.612 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.045.612 0 2.045.612 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.809.071 46.096.298 75.460.155 18.399.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
239.809.071 46.096.298 75.460.155 18.399.289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076898
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