***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818Transferler28 60.425.795 -60.425.795Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 46.096.298 46.096.298 46.096.298Dönem Karı (Zararı)28 46.096.298 46.096.298 46.096.298Sermaye Arttırımı28 7.000.000 7.000.000 7.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 177.370.150 177.370.150 177.370.150Dönem Sonu Bakiyeler34.000.000 177.370.150 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 46.096.298 447.620.266 447.620.266Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488Transferler28 85.000.000 -85.000.000 20.802.343 146.898.806 -167.701.149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 2.045.612 237.763.459 239.809.071 239.809.071Dönem Karı (Zararı)28 237.763.459 237.763.459 237.763.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 2.045.612 2.045.612 2.045.612Kar Payları28 -140.000.000 -140.000.000 -140.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 -303.658 -303.658 -303.658Dönem Sonu Bakiyeler119.000.000 91.911.813 29.829.271 425.652 2.045.612 30.041.881 157.860.213 237.763.459 668.877.901 668.877.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.934.930 -64.856.640Dönem Karı (Zararı)28 237.763.459 46.096.298Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.543.521 8.074.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 8.436.546 9.213.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-129.200 -95.193Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -95.193Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -129.200 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.162.849 1.060.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 8.162.849 1.082.402Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -21.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 715.438 -2.584.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 -1.290.519 -5.414.982Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 5.837.536 2.059.015Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 9.647.193 6.884.686Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -13.478.772 -6.113.167Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28 2.045.612 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -5.072.783 500.384İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -5.072.783 500.384Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -1.195.219 931.476Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.419.722 -951.241Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.419.722 -951.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.777.453 -123.527.271Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -70.724.142 -88.433.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -46.803.836 -12.440.472İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.944.051 -2.715.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -49.747.887 -9.724.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -298.488 2.437.235İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.497.436 -1.124.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.795.924 3.561.608Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -97.605.304 -21.569.967Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -33.408.926 1.811.026Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 65.081.555 1.737.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.257.856 1.012.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 62.823.699 725.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 3.213.493 147.802Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 281.458 -6.272.691İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -6.218.279İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 281.458 -54.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -55.979 1.316.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -5.457.284 -2.261.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -5.457.284 -2.261.869Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.529.527 -69.356.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -482.765 -91.747Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -6.111.832 4.591.309YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.388.717 -4.347.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.521.213 1.497.339Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.521.213 1.497.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,16 -11.909.930 -5.844.535Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.538.024 -5.687.875Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -371.906 -156.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-120.648.234 174.337.528Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 -303.658 184.370.150Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 -303.658 184.370.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44 45.775.367 0Kredilerden Nakit Girişleri44 45.775.367 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -20.797.559 -12.337.326Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -20.797.559 -12.337.326Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -775.367 -775.367Ödenen Temettüler28 -140.000.000Ödenen Faiz35 -5.837.536 -2.059.015Alınan Faiz35 1.290.519 5.139.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.102.021 105.133.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.102.021 105.133.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ261.277.977 55.693.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ187.175.956 160.827.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 187.175.956 261.277.977Finansal Yatırımlar44 148.516.454 133.290.000Ticari Alacaklar7 167.604.343 130.447.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.465.141 4.409.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 166.139.202 126.038.508Diğer Alacaklar8 7.885.024 7.585.863İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 3.497.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.885.024 4.088.427Stoklar9 164.346.059 66.611.555Peşin Ödenmiş Giderler11 39.365.530 5.956.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 39.365.530 5.956.604Diğer Dönen Varlıklar18.625.698 13.168.414ARA TOPLAM733.519.064 618.338.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR733.519.064 618.338.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar44 55.497.688 0Diğer Alacaklar8 33.708 34.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.708 34.381Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 5.072.783 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 9.555.000 9.555.000Maddi Duran Varlıklar13 87.178.348 83.274.734Kullanım Hakkı Varlıkları19 1.346.118 1.965.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 684.680 596.882Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 684.680 596.882Ertelenmiş Vergi Varlığı38 6.531.695 5.446.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR165.900.020 100.873.115TOPLAM VARLIKLAR899.419.084 719.211.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44 0 322.126İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 0 322.126Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 15.282.872 23.337.074İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 771.398 824.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 14.511.474 22.512.606Ticari Borçlar7 121.677.492 70.074.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.999.159 4.741.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 114.678.333 65.333.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 6.736.523 3.523.030Diğer Borçlar8 1.016.287 734.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.016.287 734.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 7.775.799 7.831.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 7.775.799 7.831.778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 12.759.921 18.871.753Kısa Vadeli Karşılıklar24 4.516.712 2.341.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 4.282.502 2.106.934Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 234.210 234.210ARA TOPLAM169.765.606 127.036.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.765.606 127.036.443UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 40.048.657 7.469.888İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 152.387 609.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 39.896.270 6.860.338Uzun Vadeli Karşılıklar24 13.055.002 7.550.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 13.055.002 7.550.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 7.671.918 7.781.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.775.577 22.802.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER230.541.183 149.838.740ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar668.877.901 569.372.488Ödenmiş Sermaye28 119.000.000 34.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 91.911.813 177.215.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 30.254.923 30.254.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 30.254.923 30.254.923Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 29.829.271 29.829.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 425.652 425.652Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 2.045.612 0Yabancı Para Çevrim Farkları28 2.045.612 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 30.041.881 9.239.538Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 157.860.213 150.961.407Net Dönem Karı veya Zararı28 237.763.459 167.701.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR668.877.901 569.372.488TOPLAM KAYNAKLAR899.419.084 719.211.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 600.188.562 245.179.120 218.819.429 94.418.142Satışların Maliyeti29 -316.483.704 -143.061.971 -124.578.623 -55.150.371TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)283.704.858 102.117.149 94.240.806 39.267.771BRÜT KAR (ZARAR)283.704.858 102.117.149 94.240.806 39.267.771Genel Yönetim Giderleri31 -39.050.104 -18.990.306 -14.265.188 -6.238.461Pazarlama Giderleri31 -55.337.501 -31.618.368 -20.366.558 -11.192.080Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -4.241.926 -1.789.613 -1.824.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 71.097.155 20.463.640 18.545.227 4.260.350Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -67.844.374 -24.755.501 -17.664.266 -7.821.216ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)188.328.108 45.427.001 58.665.762 18.276.364Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 3.419.722 951.241 180.600 637.373TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -635.107 141.086 288.438 -304.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 -1.787.218 -500.384 -427.484 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)189.325.505 46.018.944 58.707.316 18.609.277Finansman Gelirleri35 100.469.744 25.617.804 34.477.615 15.146.766Finansman Giderleri35 -19.458.257 -13.233.089 -6.037.399 -9.891.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.336.992 58.403.659 87.147.532 23.864.959Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.573.533 -12.307.361 -13.732.989 -5.465.670Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -33.768.752 -11.375.885 -12.796.058 -5.263.605Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 1.195.219 -931.476 -936.931 -202.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289DÖNEM KARI (ZARARI)237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39 237.763.459 46.096.298 73.414.543 18.399.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.045.612 0 2.045.612 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları2.045.612 0 2.045.612 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)36 2.045.612 0 2.045.612 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.045.612 0 2.045.612 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)239.809.071 46.096.298 75.460.155 18.399.289Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları239.809.071 46.096.298 75.460.155 18.399.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076898BIST