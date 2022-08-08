***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
08.08.2022 09:50
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu ve dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu 09.08.2022 tarihinde kamuya açıklanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 09/08/2022
3. Çeyrek
10:422.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 24,65
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4217,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4218,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:421.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:38
|NETAS
|22,24
|33.974.184
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.489.345
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.801.385
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.103.066
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.286.239
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|143.064.248
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.080.207
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,92
|85.830.149
|% -6,99
|
|THYAO
|58,00
|1.232.473.646
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|634.495.219
|% 2,61
|
|SASA
|51,65
|506.784.563
|% 3,71
|
|SISE
|23,68
|437.047.030
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,37
|247.919.373
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,47
|251.376.598
|% -0,86
|
|TSKB
|3,23
|219.702.231
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,15
|208.476.187
|% 0,73
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9630
|% 0,28
|
|Euro
|18,3364
|18,3486
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6838
|21,7925
|% 0,59
|
|Frank
|18,6577
|18,7701
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|0,71
|