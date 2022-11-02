***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
02.11.2022 09:01
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 01 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu ve dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu 04.11.2022 tarihinde kamuya açıklanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 04/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076094
BIST
10:344.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,29
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3418,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3418,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:34988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,27
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VAKKO
|37,26
|10.648.126
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,59
|78.177.248
|% 8,77
|
|MNDTR
|24,56
|48.980.600
|% 7,53
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.299.086
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|94.160.641
|% -7,40
|
|CELHA
|21,60
|14.644.059
|% -5,68
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|THYAO
|102,40
|951.382.194
|% 0,00
|
|SASA
|127,60
|869.909.276
|% -2,97
|
|ASELS
|33,76
|692.695.157
|% 1,26
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|TUPRS
|395,30
|526.549.195
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,55
|402.318.821
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,82
|36.546.983
|% 1,23
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,34
|73.690.124
|% 2,18
|
|YKBNK
|9,19
|290.527.424
|% -0,65
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6151
|18,6232
|% 0,20
|
|Euro
|18,4013
|18,4106
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3327
|21,4397
|% 0,22
|
|Frank
|18,5573
|18,6691
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|2,96
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|0,68
|