***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.05.2022 18:25
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılının birinci çeyreğinde 2021 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda 2,3 kat, FAVÖK'te 4,1 kat ve Net Kar'da 6,1 kat büyüme kaydetmiştir.
Şirketimizin 2022 yılı performansının, hisselerimizin halka arzı öncesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki (*) 2022 yılı projeksiyonunlarının üzerinde seyretmesi sebebiyle, Şirketimizin güncel durumunu sağlıklı biçimde yansıtmak adına 2022 yılı tahminlerinin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda karlılık odaklı gelir büyümemizi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı beklentilerimizi içeren sunuma ekli dosyada yer verilmiştir.
(*) Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 18.06.2021 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030634
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0604
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1249
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05907,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,31
|Açılış
|: 907,13
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5325
|15,5461
|% 0,44
|
|Euro
|16,2096
|16,2443
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,0352
|19,1306
|% 0,59
|
|Frank
|15,4311
|15,5240
|% 0,27
|
|Riyal
|4,1300
|4,1507
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|3,96
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında