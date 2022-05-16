***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 yılının birinci çeyreğinde 2021 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda 2,3 kat, FAVÖK'te 4,1 kat ve Net Kar'da 6,1 kat büyüme kaydetmiştir.Şirketimizin 2022 yılı performansının, hisselerimizin halka arzı öncesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki (*) 2022 yılı projeksiyonunlarının üzerinde seyretmesi sebebiyle, Şirketimizin güncel durumunu sağlıklı biçimde yansıtmak adına 2022 yılı tahminlerinin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda karlılık odaklı gelir büyümemizi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı beklentilerimizi içeren sunuma ekli dosyada yer verilmiştir.(*) Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 18.06.2021 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030634BIST