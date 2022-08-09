***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.08.2022 18:46
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022 / 03.03.2022 / 02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053675
BIST
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|: -0,35%
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|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
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|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
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|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
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|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
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|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
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|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
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|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
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|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
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|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
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|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
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|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
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|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
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|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
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|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,9109
|17,9488
|% 0,00
|
|Euro
|18,3267
|18,3524
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6089
|21,7173
|% 0,09
|
|Frank
|18,7447
|18,8577
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.924
|6.992
|5,00
|
|Yarım
|3.374
|3.418
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,50
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,13
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|B. Petrol
|96,82
|96,82
|0,17
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