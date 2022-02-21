***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 18.02.2022 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003184BIST