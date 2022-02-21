***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
21.02.2022 16:58
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 18.02.2022 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003184
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0268
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0317
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05834,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,02
|Açılış
|: 834,49
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6650
|13,6746
|% 0,20
|
|Euro
|15,4821
|15,4969
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,5341
|18,6270
|% 0,18
|
|Frank
|14,8539
|14,9433
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6312
|3,6495
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|4,19
|
|Altın Gr.
|834
|834
|2,02
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem