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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.02.2023 09:35
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

                                                     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir.
  
Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir.
 
Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 28.02.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:
  
Gerek devam etmekte olan işlemlerden ve gerekse işbu yönetim kurulu kararı tarihinden sonra gerçekleşecek yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinden
 
  Alış   işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre  oluşan  satışların maliyetine olan oranının,  
  
  Satış   işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre  oluşan  hasılat tutarına olan oranını,  
 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmasına ve bu raporun sonuç kısmının KAP'ta açıklanmasına,
  
Bu kapsamda, Şirketimiz ile Meditera Medical LTD. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki satış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan hasılata olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörüldüğünden, söz konusu ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve raporun sonuç kısmının KAP'ta açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun hazırladığı raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir:
  
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Şirketimizin 2023 yılı konsolide finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının
 
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının ve
  
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
 
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2023 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile Meditera Medical LTD. arasında yapılan ihracat satışlarının yurtdışına satışına ilişkin işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesinde gerekçeler açıklanarak uygulanan kar marjının önceki yıllarla uyumlu ve makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  
Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117463


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