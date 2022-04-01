***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022AçıklamalarŞirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına göre güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015168BIST