***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 10:40
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar Güney Kore' de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleşmiştir.
a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri
b) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976167
BIST
14:321.616
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|DOBUR
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|IZFAS
|6,69
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|% 9,85
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|ADESE
|1,23
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|% 9,82
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|BAGFS
|22,94
|16.648.253
|% 9,03
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|KLMSN
|10,15
|24.775.719
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|SARKY
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|UTPYA
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|547.041
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|DOKTA
|32,82
|7.151.735
|% -6,76
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|BASGZ
|19,11
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|% -6,60
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|10,69
|2.098.707.140
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|PETKM
|7,13
|1.712.472.157
|% -1,79
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|THYAO
|18,10
|1.128.037.458
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|TSPOR
|6,32
|1.069.146.151
|% 2,27
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|SISE
|9,31
|790.547.427
|% 0,22
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|PETKM
|7,13
|1.712.472.157
|% -1,79
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|GARAN
|10,69
|2.098.707.140
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,32
|1.069.146.151
|% 2,27
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|EKGYO
|2,12
|360.918.126
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|490.348.577
|% 0,65
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|14:32
|Alış
|Satış
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|Dolar
|9,8210
|9,8263
|% 0,97
|
|Euro
|11,3418
|11,3479
|% 0,48
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|Sterlin
|13,2204
|13,2867
|% 0,52
|
|Frank
|10,7006
|10,7650
|% 0,60
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|Riyal
|2,6099
|2,6229
|% 0,95
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|14:32
|Alış
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|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-7,99
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|Altın Gr.
|575
|575
|2,25
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|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
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|Tam
|3.787
|3.882
|27,18
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|Yarım
|1.830
|1.878
|13,15
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|Çeyrek
|918
|939
|6,57
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|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
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|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,09
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