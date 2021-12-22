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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2021 16:00
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                         Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Özge Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak Hicret Yanık'ın atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Adı Soyadı : Özge Aydemir
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0 232 237 59 49
E-Posta Adresi : yatirimci@meditera.com.tr 
 
Adı Soyadı : Hicret Yanık
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu
Telefon No : 0 232 237 59 49
E-Posta Adresi :
yatirimci@meditera.com.tr
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985472


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