***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 16:00
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Özge Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak Hicret Yanık'ın atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Özge Aydemir
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0 232 237 59 49
E-Posta Adresi : yatirimci@meditera.com.tr
Adı Soyadı : Hicret Yanık
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu
Telefon No : 0 232 237 59 49
E-Posta Adresi :
yatirimci@meditera.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985472
BIST
18:051.804
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
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|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
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|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
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|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,4613
|12,4883
|% -0,61
|
|Euro
|14,0981
|14,1796
|% -0,21
|
|Sterlin
|16,6216
|16,7050
|% 0,31
|
|Frank
|13,5175
|13,5989
|% 0,10
|
|Riyal
|3,3159
|3,3325
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.803
|14,42
|
|Altın Gr.
|719
|720
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,10
|0,04
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|B. Petrol
|75,07
|75,07
|1,11
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Seans Raporu
18:05
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17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem