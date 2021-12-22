***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Özge Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak Hicret Yanık'ın atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı : Özge AydemirGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiTelefon No : 0 232 237 59 49E-Posta Adresi : yatirimci@meditera.com.trAdı Soyadı : Hicret YanıkGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü SorumlusuTelefon No : 0 232 237 59 49E-Posta Adresi :yatirimci@meditera.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985472BIST