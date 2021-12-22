***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 16:01
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Şirketimizin kurucu ortağı olup, 40 yılı aşkın süredir eczacılık mesleğini fiilen ifa etmiş, mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi, birikim ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985474
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
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|Önceki Kapanış
|: 1.892
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1.896
En Düşük
1.784
18:0512,2445
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
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|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,7919
En Düşük
12,0745
18:0513,9125
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
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|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,8602
En Düşük
13,6023
18:05713,91
En Yüksek
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|: -0,87%
|| -6,28
|Açılış
|: 713,91
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|Önceki Kapanış
|: 720,19
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735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2342
|12,2445
|% -2,55
|
|Euro
|13,8686
|13,9125
|% -2,09
|
|Sterlin
|16,3923
|16,4745
|% -1,07
|
|Frank
|13,3288
|13,4091
|% -1,30
|
|Riyal
|3,2682
|3,2846
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|16,08
|
|Altın Gr.
|720
|720
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem