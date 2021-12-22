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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2021 16:01
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Şirketimizin kurucu ortağı olup, 40 yılı aşkın süredir eczacılık mesleğini fiilen ifa etmiş, mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi, birikim ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985474


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Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,04  
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