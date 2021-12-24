***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin solunum sistemleri ürün grubu içerisinde yer alan Altech® Exhalation Valves (Single Limb and Dual Limb) FDA 510(k)* onayı alınmıştır.*Pazarlanacak tıbbi cihazın güvenli ve etkili olduğunu göstermek için FDA'ya yapılan bir başvurudur (Bölüm 513 (i) (1) (A) FD&C Act). Başvuran, 510k izni verildikten hemen sonra tıbbi cihazı ABD pazarında pazarlayabilir. (Kaynak: www.fda.gov)Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985938BIST