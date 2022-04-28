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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 13:47
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/04/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2  üretim tesisinin kaba inşaatının 2022 yıl sonuna kadar bitirilmesi amacıyla anahtar teslim olarak anlaşma yapılmasına, 
Bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri için Mayıs 2022 dönemi içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına, 
Yapılacak olan bu ilave üretim tesisimizin SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin üretim kapasitesinin artırılması fonundan kullanılmasına, 
Konu ile ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024734


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