***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 13:47
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/04/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2 üretim tesisinin kaba inşaatının 2022 yıl sonuna kadar bitirilmesi amacıyla anahtar teslim olarak anlaşma yapılmasına,
Bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri için Mayıs 2022 dönemi içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına,
Yapılacak olan bu ilave üretim tesisimizin SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin üretim kapasitesinin artırılması fonundan kullanılmasına,
Konu ile ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024734
BIST
15:162.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,04
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:1614,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0547
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8457
En Düşük
14,7579
15:1615,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:16914,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,66
|Açılış
|: 914,32
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:13
|CEMTS
|25,96
|36.044.255
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.876.100
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.187.258
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.455.714
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.498.235
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.435.569
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|28.090.415
|% -8,31
|
|TKFEN
|19,58
|494.344.240
|% -6,67
|
|THYAO
|40,64
|2.666.566.486
|% 0,35
|
|AKBNK
|8,87
|797.709.544
|% -1,11
|
|SISE
|17,84
|777.870.958
|% 0,73
|
|TUPRS
|234,10
|761.049.270
|% -1,64
|
|EREGL
|33,38
|760.574.212
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,62
|670.794.175
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|407.256.028
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|170.574.415
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|526.268.550
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,87
|797.709.544
|% -1,11
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8407
|14,8471
|% 0,39
|
|Euro
|15,6282
|15,6389
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,5877
|18,6809
|% 1,23
|
|Frank
|15,2227
|15,3144
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9441
|3,9639
|% 0,38
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|107,27
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|51,89
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|25,95
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 3 kaybederek (% -0.64 ) 2, 690
-
15:28XU100
Endeks 2, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
-
15:26ACSEL
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 200 adet işlem
-
15:23XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 18, 339.00 milyon TL de
-
15:22PETUN
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 403 adet işlem