***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 18:30
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin en son yayınlanan 31.03.2022 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olmakla birlikte, Şirketimiz aynı dönem itibariyle konsolide finansallarında 429 Milyon TL'lik güçlü net nakit pozisyonu barındırmaktadır. Bunun yanı sıra 31.03.2022 itibariyle satış gelirlerinin %64'ü ihracat gelirlerinden oluşan Şirketimizin yaratmakta olduğu nakit akışı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir banka finansmanına ihtiyaç duymamaktadır. Bu sayede, BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039518
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1320
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,99
|Açılış
|: 974,74
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6557
|16,6579
|% 0,80
|
|Euro
|17,5332
|17,5549
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2537
|20,3553
|% 0,18
|
|Frank
|17,3573
|17,4619
|% 0,81
|
|Riyal
|4,4257
|4,4479
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,71
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.490
|6.616
|24,00
|
|Yarım
|3.182
|3.236
|12,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de