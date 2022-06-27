***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin en son yayınlanan 31.03.2022 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olmakla birlikte, Şirketimiz aynı dönem itibariyle konsolide finansallarında 429 Milyon TL'lik güçlü net nakit pozisyonu barındırmaktadır. Bunun yanı sıra 31.03.2022 itibariyle satış gelirlerinin %64'ü ihracat gelirlerinden oluşan Şirketimizin yaratmakta olduğu nakit akışı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir banka finansmanına ihtiyaç duymamaktadır. Bu sayede, BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039518BIST