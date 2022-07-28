***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 17:45
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar ABD de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.
a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri
b) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048677
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0618
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.016,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.016,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9094
|17,9271
|% 0,03
|
|Euro
|18,3066
|18,3382
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,7485
|21,8576
|% -0,11
|
|Frank
|18,7390
|18,8519
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7552
|4,7791
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,28
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.776
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.302
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,42
|
Seans Raporu
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17:59ASUZU
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem