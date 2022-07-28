***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar ABD de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devrelerib) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleriKamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048677BIST