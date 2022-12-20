***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:34
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2022 tarih ve 2022/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Şirketimiz mevduat hesaplarının, kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli toplam 18.663.900- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088688
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8837
En Düşük
19,8070
18:001.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6563
|% 0,02
|
|Euro
|19,7968
|19,8648
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6474
|22,7610
|% 0,04
|
|Frank
|20,0482
|20,1690
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.562
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
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Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
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17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem