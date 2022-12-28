***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 10:22
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2022 tarih ve 2022/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Şirketimiz mevduat hesaplarının, kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli toplam 88.241.638- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090459
BIST
14:125.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -41,46
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1218,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1219,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:121.085,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.085,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:10
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.078.362
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,56
|495.607.749
|% 9,53
|
|PLTUR
|17,36
|16.605.569
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,30
|4.137.493.682
|% -9,14
|
|IMASM
|220,80
|112.232.855
|% -9,14
|
|CMBTN
|564,00
|38.910.513
|% -8,16
|
|KOZAL
|602,30
|4.137.493.682
|% -9,14
|
|THYAO
|140,10
|3.656.321.613
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,06
|3.394.993.771
|% 4,91
|
|ASELS
|58,25
|2.708.656.489
|% 0,52
|
|KRDMD
|17,98
|2.671.189.066
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,17
|1.512.351.834
|% -1,68
|
|KRDMD
|17,98
|2.671.189.066
|% 1,24
|
|YKBNK
|11,74
|1.625.457.520
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,88
|1.660.410.588
|% -0,85
|
|SKBNK
|3,02
|363.828.854
|% -1,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7066
|18,7119
|% 0,22
|
|Euro
|19,9045
|19,9235
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5321
|22,6451
|% 0,65
|
|Frank
|20,0862
|20,2072
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25SEYKM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 020 adet işlem
-
14:24MERKO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 8.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 357 adet işlem
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 98 kaybederek (% -0.60 ) 5, 842
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PLTUR, UMPAS