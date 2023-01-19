***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 20:05
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla Sevinçli ile bugün (19.01.2023 tarihinde) Global Menkul Değerler TV'de gerçekleştirilen röportaja aşağıdaki linkte yer verilmiştir.
https://www.youtube.com/watch?v=b6X06YnifCc
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103288
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0816
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.162,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.162,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.163,62
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7700
|18,8012
|% 0,01
|
|Euro
|20,3244
|20,3687
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1903
|23,3066
|% 0,29
|
|Frank
|20,4237
|20,5467
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|24,65
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|11,76
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.876
|7.948
|69,00
|
|Yarım
|3.838
|3.889
|33,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.945
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,18
|
|B. Petrol
|85,99
|85,99
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem