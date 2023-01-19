***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla Sevinçli ile bugün (19.01.2023 tarihinde) Global Menkul Değerler TV'de gerçekleştirilen röportaja aşağıdaki linkte yer verilmiştir.https://www.youtube.com/watch?v=b6X06YnifCcKamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103288BIST