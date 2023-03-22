***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 14:24
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.12.2022 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu'muzun 3 ay vadeli toplam 18.663.900- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk.
Söz konusu kur korumalı mevduat hesabının vadesi bugün (22.03.2023) itibariyle dolmuş olup, hesabımıza 19.054.100 TL olarak aktarılmıştır.
Şirketimizin 22.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek hesaplarımıza aktarılan 19.054.100 TL tutarlı 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126996
BIST
16:294.941
En Yüksek
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|: 0,69%
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1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRYAT
|806,30
|104.482.207
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.539.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.561.688
|% 10,00
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|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.769.732
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,98
|31.670.100
|% -8,03
|
|GEREL
|14,89
|151.722.881
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|162,70
|141.316.612
|% -5,57
|
|EMKEL
|12,48
|72.569.153
|% -5,38
|
|ASTOR
|64,60
|5.523.966.522
|% 2,54
|
|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
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|THYAO
|123,70
|2.439.942.903
|% -0,16
|
|EREGL
|36,80
|2.414.701.195
|% -0,59
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|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
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|EKGYO
|6,71
|929.578.792
|% 1,98
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|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
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|YKBNK
|10,31
|1.080.904.313
|% 0,19
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|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
|
|KRDMD
|18,73
|1.584.410.141
|% 2,13
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|16:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,0258
|19,0523
|% 0,17
|
|Euro
|20,5320
|20,5428
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,2666
|23,3832
|% 0,38
|
|Frank
|20,5271
|20,6508
|% -0,10
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|Riyal
|5,0521
|5,0774
|% 0,04
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|16:25
|Alış
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
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|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
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|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
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|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
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