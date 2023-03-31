***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 13:56
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2022 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (31.03.2023) itibariyle dolmuştur.
Şirketimizin 31.03.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Hesabımıza aktarılan tutarın 58.509.920 TL'lik kısmı için,
Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130177
BIST
15:204.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -65,20
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2019,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2020,9220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:201.220,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:20
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1791
|19,1845
|% 0,09
|
|Euro
|20,9038
|20,9220
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6642
|23,7829
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0952
|5,1208
|% 0,07
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|0,10
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:34PCILT
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 142 adet işlem
-
15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de