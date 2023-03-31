***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2022 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (31.03.2023) itibariyle dolmuştur.Şirketimizin 31.03.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaHesabımıza aktarılan tutarın 58.509.920 TL'lik kısmı için,Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130177BIST