***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 14:08
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2023 / 05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2022 ve 13.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 3.600 m2 (metrekare) alana kurulan 735 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142748
BIST
16:184.712
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -78,13
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1819,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1821,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0280
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:181.242,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GOODY
|13,98
|15.264.035
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|19.333.558
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.817
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.731.856
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|70.528.354
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,30
|200.500.409
|% -9,66
|
|IMASM
|27,94
|596.692.547
|% -8,15
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|CVKMD
|187,00
|2.283.365.087
|% 0,81
|
|THYAO
|130,10
|1.748.646.628
|% -0,54
|
|KOPOL
|51,05
|1.683.472.553
|% -0,58
|
|KONTR
|135,20
|1.281.538.403
|% -6,24
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|EKGYO
|6,13
|531.741.321
|% -1,29
|
|YKBNK
|9,67
|670.225.222
|% -2,72
|
|KOZAL
|19,06
|1.188.370.119
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,52
|1.018.939.913
|% -2,82
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4367
|19,4612
|% 0,19
|
|Euro
|21,4156
|21,4316
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2571
|24,3788
|% 0,13
|
|Frank
|21,6963
|21,8270
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.090
|9.311
|29,00
|
|Yarım
|4.437
|4.560
|22,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.287
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|
Seans Raporu
16:18
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