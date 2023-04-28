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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2023 14:08
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2023 / 05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 05.12.2022 ve 13.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 3.600 m2 (metrekare) alana kurulan 735 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142748


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