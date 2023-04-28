***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2023 / 05.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.12.2022 ve 13.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 3.600 m2 (metrekare) alana kurulan 735 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142748BIST